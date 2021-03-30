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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПОРТА МАКУЛАТУРЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕЭС МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ

11:12 31.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)». Организатор общественного обсуждения – Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 марта по 10 апреля 2021 г.