Лукашенко 30 марта подписал указ № 123 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, документом предусматривается, что в 2021 году от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость освобождаются транспортные средства экологического класса 6, с момента выпуска которых прошло не более одного года.

Указ действует в отношении седельных тягачей с полной массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.