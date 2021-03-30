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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГРУЗОВИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 6 В БЕЛАРУСИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УТИЛЬСБОРА И НДС
09:59 31.03.2021
Лукашенко 30 марта подписал указ № 123 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, документом предусматривается, что в 2021 году от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость освобождаются транспортные средства экологического класса 6, с момента выпуска которых прошло не более одного года.
Указ действует в отношении седельных тягачей с полной массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.
Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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