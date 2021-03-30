|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ С 1 АПРЕЛЯ
18:11 30.03.2021
В Беларуси с 1 апреля повышаются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 176 от 29 марта 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, экспортные пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $57,6 за 1 т (ранее – $49,6); прямогонный бензин – $31,6 за 1 т (ранее – $27,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $17,2 за 1 т (ранее – $14,8).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
Курсы в банках
на 30.03.2021
Конвертация в банках
на 30.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте