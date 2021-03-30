В Беларуси с 1 апреля повышаются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 176 от 29 марта 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, экспортные пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $57,6 за 1 т (ранее – $49,6); прямогонный бензин – $31,6 за 1 т (ранее – $27,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $17,2 за 1 т (ранее – $14,8).