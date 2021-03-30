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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГКНТ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ РЯДА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
16:38 30.03.2021
Правовой мониторинг нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности стартовал на Правовом форуме Беларуси.
Организатором мониторинга выступает Государственный комитет по науке и технологиям.
Принять участие в мониторинге можно по 10 июля 2021 г., оставив сообщение в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
В НЦПИ обращают внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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