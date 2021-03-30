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КОНФИСКОВАННЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КОМПАНИИ «АРЭСА-СЕРВИС» ПЕРЕДАДУТ В СОБСТВЕННОСТЬ МИНСКА
15:34 30.03.2021
Конфискованные именные жилищные облигации совместного научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «Арэса-Сервис» передадут из собственности Беларуси в коммунальную собственность Минска. Об этом говорится в постановлении Совета министров №174 от 26 марта 2021 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, планируется передать 86 облигаций номинальной стоимостью 400 белорусских рублей.
Министерству финансов и Минскому горисполкому поручено принять меры по реализации постановления.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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