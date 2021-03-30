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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФАРМНАДЗОРУ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 9 АПРЕЛЯ


13:58 30.03.2021

На общественное обсуждение вынесен проект указа по совершенствованию лекарственного обеспечения и деятельности по государственному фармацевтическому надзору.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предлагается внести следующие изменения в указ от 31 декабря 2019 г. № 499 «Об обращении лекарственных средств», в части наделения ГУ «Госфармнадзор» полномочиями при проведении государственного фармацевтического надзора в случаях выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде на вынесение:

предложения о приостановлении деятельности до устранения нарушений, послуживших основанием вручения (направления) такого предложения;

требования (предписания) о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) до устранения нарушений, послуживших основанием вынесения такого требования (предписания).

С целью расширения возможности применения процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов в упрощенном порядке предлагается пункт 1 Приложения 1 к указу от 31 декабря 2019 г. № 499 дополнить следующими странами – членами Европейского союза (ЕС): Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Эстония.

Расширение перечня стран обусловлено тем, что лекарственные препараты, зарегистрированные уполномоченными национальными органами стран ЕС или зарегистрированные ЕМА по централизованной процедуре для применения на территории ряда стран, проходят достаточный контроль для упрощенной регистрации в Беларуси.

Данная мера позволит обеспечить доступность для населения страны лекарственных препаратов высокого качества, что особенно актуально в условиях пандемии и невозможности выехать за пределы страны большинства населения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 марта по 9 апреля 2021 года.
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