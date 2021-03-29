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ГОСУДАРСТВО ВОЗМЕСТИТ ОБУВНОМУ ХОЛДИНГУ «МАРКО» ЧАСТЬ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ


12:38 30.03.2021

Государство возместит ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» часть процентов за пользование банковскими кредитами. Об этом говорится в постановлении Совмина №175 от 27 марта 2021 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в 2021 году предусмотрено возмещение части процентов за пользование кредитами, выданными для реализации инвестиционного проекта по созданию и модернизации производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкции мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013-2024 гг. в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта.

Возмещение процентов будет в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату уплаты процентов.

Полученные средства направляются управляющей компанией в 2021 году на пополнение оборотных средств.

Контроль за выполнением постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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