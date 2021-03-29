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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕПИТА
11:37 30.03.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выносит на общественное обсуждение проект постановления, устанавливающий классификацию объектов общественного питания по типам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, применение такой классификации позволит субъектам общественного питания грамотно определять тип объекта общественного питания.
К проекту нормативного правового акта прилагается информация о необходимости принятия (издания) данного нормативного правового акта.
Ознакомиться с проектом и информацией о необходимости его принятия (издания) можно на сайте МАРТ в рубрике «Законодательство», подрубрика «Общественное обсуждение проектов» или на сайте «Правовой форум Беларуси».
Замечания и предложения по проекту постановления можно направить c 1 до 18:00 11 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: или на сайте «Правовой форум Беларуси».
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