Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 94 от 27 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к планировке и застройке территорий городских и сельских населенных пунктов в пределах границ их перспективного территориального развития, установленных в градостроительной документации.

Настоящие строительные нормы предназначены для применения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на территории Беларуси, независимо от форм собственности и подчиненности, при разработке градостроительной и проектной документации, а также принятии решений о размещении объектов.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.