Постановлением Совета министров № 165 от 23 марта 2021 года утверждена государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021-2025 гг.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, целью госпрограммы является обеспечение устойчивой мобильности и удовлетворение потребности экономики в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах.

Госпрограмма включает пять подпрограмм: «Железнодорожный транспорт», «Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен», «Внутренний водный и морской транспорт», «Гражданская авиация» и «Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса».

На финансовое обеспечение реализации программы необходимо 551 941 110,2 рубля, в том числе на 2021 год – 1 678 056 903,8 рубля, на 2022 год – 1 568 023 753,5 рубля, на 2023 год – 1 413 104 082,6 рубля, на 2024 год – 1 437 326 385,7 рубля, на 2025 год – 1 455 429 984,6 рубля.

Источниками финансирования станут средства республиканского бюджета, включая республиканский фонд гражданской авиации, и местных бюджетов, внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций, собственные средства исполнителей мероприятий госпрограммы, кредитные ресурсы и иные источники, не запрещенные законодательством.

На развитие городского автомобильного и электротранспорта, а также метрополитена будет задействовано 4,2 млрд рублей. Для реализации подпрограммы «Железнодорожный транспорт» планируется использовать 1,4 млрд рублей. На подпрограмму «Внутренний водный и морской транспорт» - 94,7 млн рублей, на развитие гражданской авиации — 1,5 млрд рублей.

Постановлением также предусмотрено достижение в 2025 году при благоприятных внешних условиях роста экспорта транспортных услуг до 125% к уровню 2020 г., грузооборота (без учета трубопроводного транспорта) - до 120,6% и пассажирооборота - до 131,7% к уровню 2020 г.