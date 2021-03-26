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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИНСТИТУТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПРИ ПОМИЛОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ
11:07 29.03.2021
Лукашенко 26 марта подписал указ № 122, который принят в целях реализации последних изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленных на совершенствование институтов досудебного освобождения и помилования. Об этом сообщает его пресс-служба.
Указом усовершенствован порядок освобождения лиц от уголовной ответственности по решению Лукашенко. В документе закрепляется пакетный принцип внесения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности на его рассмотрение.
Регламентирован также институт поручительства при помиловании осужденных, согласно которому родственники осужденного либо хорошо знающие его люди смогут предоставить личные поручительства в качестве гарантии законопослушного поведения помилованного.
Указанные нововведения вступают в силу 14 апреля 2021 года.
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