ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ


09:56 29.03.2021

Постановлением правительства № 170 от 25 марта 2021 г. утверждены Положение и состав межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, межведомственная комиссия является постоянно действующим органом, который координирует деятельность госорганов, государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Комиссия будет вести работу под руководством председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова. В ее состав вошли представители из числа руководителей (заместителей руководителей) государственных органов, администрации ПВТ, в компетенцию которых входят вопросы предотвращения легализации.

Основными задачами межведомственной комиссии являются:

разработка предложений о реализации и совершенствовании государственной политики в сфере предотвращения легализации;

координация деятельности государственных органов, администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации;

разработка комплекса мер по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации;

мониторинг выполнения международных обязательств Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации.

В соответствии с указанными задачами она будет, в том числе:

рассматривать вопросы, связанные с исполнением Беларусью международных стандартов в сфере предотвращения легализации, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также примеры передового зарубежного опыта в данной сфере;

утверждать мероприятия по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, направленные, в частности, на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта;

вырабатывать рекомендации и предложения о совершенствовании деятельности государственных органов, администрации Парка в сфере предотвращения легализации, доводить их до заинтересованных;

проводить национальную оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и доводить результаты этой оценки до заинтересованных;

взаимодействовать с государственными органами, администрацией ПВТ и иными организациями в выявлении и оценке внутренних и внешних угроз, уязвимостей и рисков легализации;

заниматься организацией научно-исследовательской работы по вопросам предотвращения легализации.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
валюта курс
EUR 3.0943
USD 2.6262
RUB 3.4650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0943 -0.0092
USD 2.6262 -0.0017
RUB 3.4650 +0.0125
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0940
USD 2.6210 2.6260
RUB 3.4540 3.4660
подробнее

Конвертация в банках
на 29.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 89.2000 89.6000
USD/RUB 75.6500 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте