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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
09:56 29.03.2021
Постановлением правительства № 170 от 25 марта 2021 г. утверждены Положение и состав межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, межведомственная комиссия является постоянно действующим органом, который координирует деятельность госорганов, государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Комиссия будет вести работу под руководством председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова. В ее состав вошли представители из числа руководителей (заместителей руководителей) государственных органов, администрации ПВТ, в компетенцию которых входят вопросы предотвращения легализации.
Основными задачами межведомственной комиссии являются:
разработка предложений о реализации и совершенствовании государственной политики в сфере предотвращения легализации;
координация деятельности государственных органов, администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации;
разработка комплекса мер по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации;
мониторинг выполнения международных обязательств Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации.
В соответствии с указанными задачами она будет, в том числе:
рассматривать вопросы, связанные с исполнением Беларусью международных стандартов в сфере предотвращения легализации, включая рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также примеры передового зарубежного опыта в данной сфере;
утверждать мероприятия по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, направленные, в частности, на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта;
вырабатывать рекомендации и предложения о совершенствовании деятельности государственных органов, администрации Парка в сфере предотвращения легализации, доводить их до заинтересованных;
проводить национальную оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и доводить результаты этой оценки до заинтересованных;
взаимодействовать с государственными органами, администрацией ПВТ и иными организациями в выявлении и оценке внутренних и внешних угроз, уязвимостей и рисков легализации;
заниматься организацией научно-исследовательской работы по вопросам предотвращения легализации.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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