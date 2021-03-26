На общественное обсуждение вынесено постановление Совета министров «О порядке предоставления сведений для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр», предметом правового регулирования которого являются общественные отношения в области охраны и использования недр.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, с принятием постановления на уровне Правительства будет регулироваться порядок предоставления недропользователями сведений о:

количестве, направлениях использования, степени изученности или промышленном освоении запасов каждого вида полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, а также их добыче;

потерях, движении запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр;

сведениях о продукции, полученной при добыче и первичной обработке (очистке, обогащении) полезного ископаемого, ее стоимости и себестоимости за отчетный год.

Проектом постановления предлагается утвердить Положение о порядке предоставления сведений для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр (далее – Положение), которым установлена форма предоставления соответствующих сведений.

В частности, проектом предусматривается, что сведения для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр предоставляются в подчинённое Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды предприятие – РУП «Белорусский государственный геологический центр» от каждого отдельно взятого недропользователя самостоятельно, а не от Министерства архитектуры и строительства, как указано в госстатотчетности в отношении природных строительных материалов.

Также предлагается установить перечень данных, на основании которых предоставляются сведения для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр, а также перечень видов полезных ископаемых исходя с указанием единиц величин. Положением определяется возможность их предоставления на бумажном носителе, в виде сканированного документа либо в электронном виде посредством формирования файла Microsoft Excel. Это расширит возможность выбирать наиболее удобный вариант предоставления сведений и упростит их обработку.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 26 марта по 5 апреля 2021 года включительно на электронный адрес: .