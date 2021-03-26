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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ
15:51 26.03.2021
Постановлением Министерства лесного хозяйства и Министерства внутренних № 26/251 22 декабря 2020 г. утвержден утверждена новая Инструкция, определяющая порядок получения охотничьего оружия и боеприпасов к нему охотниками, достигшими восемнадцатилетнего возраста.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определено, что:
получение охотником охотничьего оружия и боеприпасов к нему осуществляется после выдачи разрешения на ношение охотничьего оружия, полученного гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства во временное пользование на время охоты у охотпользователя, учинения записи в корешке разрешения и журнале выдачи охотничьего оружия и боеприпасов к нему;
по окончании охоты полученные во временное пользование охотничье оружие и боеприпасы к нему (если остались неиспользованные) сдаются на хранение должностному лицу охотпользователя;
количество единовременно выдаваемого во временное пользование охотничьего оружия одному охотнику не должно превышать одной единицы;
перед передачей во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему охотпользователем охотнику доводятся правила безопасного обращения с оружием, безопасности охоты, об ознакомлении с которыми он расписывается в корешке разрешения.
Постановлением установлено, что журналы, предназначенные для внесения записи о выдаче гражданину (иностранному гражданину) охотничьего оружия и боеприпасов к нему и разрешения на их ношение, полученных во временное пользование на время охоты у пользователя охотничьих угодий, и используемые до вступления в силу настоящего постановления, применяются до их полного заполнения.
Действующее постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и Министерства внутренних дел от 14 августа 2018 г. № 23/230 «О некоторых вопросах получения во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему» утрачивает силу.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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