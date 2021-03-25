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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

11:43 26.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об обеспечении гидрометеорологической информацией гражданской авиации». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, складывающиеся в сфере гидрометеорологической деятельности, обеспечения гидрометеорологической информацией. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 26 марта по 5 апреля 2021 года включительно на электронный адрес: .