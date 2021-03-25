|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
11:43 26.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об обеспечении гидрометеорологической информацией гражданской авиации».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, складывающиеся в сфере гидрометеорологической деятельности, обеспечения гидрометеорологической информацией.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 26 марта по 5 апреля 2021 года включительно на электронный адрес: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2021
Курсы в банках
на 26.03.2021
Конвертация в банках
на 26.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте