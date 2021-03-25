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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТПРОГРАММА БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД
18:03 25.03.2021
Указом № 115 от 24 марта 2021 года утверждена Государственная инвестиционная программа на 2021 год.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, объемы государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета в рамках финансирования госпрограммы составляют 378 779 733,8 рублей, из которых: 189 298 129,4 рублей будет направлено на финансирование строек и объектов для республиканских нужд; 188 001 329,4 рублей – объектов коммунальной собственности.
Контроль за выполнением указа возложен на Комитет государственного контроля.
Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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