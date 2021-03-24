Постановлением Совета министров № 160 от 23 марта 2021 года определены поставщики удобрений для полевых работ.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, госзакупки необходимых для проведения полевых работ в Беларуси товаров в 2021-2022 годах будут осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника.

Так, ОАО «Гродно Азот» будет поставщиком азотных удобрений, ОАО «Гомельский химический завод» - фосфорных удобрений, ОАО «Беларуськалий» - калийных, ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Беларуськалий» - комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений, ОАО «Доломит» - известняковой (доломитовой) муки.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2021 г.