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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ТОРГОВЛИ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИТ В СИЛУ С 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
10:00 25.03.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 9 марта 2021 г. № 14 утверждена новая классификация форм торговли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, классификация форм розничной торговли не претерпела концептуальных изменений. В то же время документом определены такие формы розничной торговли как «дистанционная торговля» (ранее классифицировалась как «торговля по образцам без (вне) торговых объектов») и «торговля через распространителей» (ранее классифицировалась как «разносная торговля без использования специальных приспособлений»).
Одновременно постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 июня 2019 г. № 56 «О классификации форм розничной торговли» признано утратившим силу.
Обновленная классификация форм торговли успешна прошла общественное обсуждение и вступит в силу с 8 июля 2021 г.
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