Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 9 марта 2021 г. № 14 утверждена новая классификация форм торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, классификация форм розничной торговли не претерпела концептуальных изменений. В то же время документом определены такие формы розничной торговли как «дистанционная торговля» (ранее классифицировалась как «торговля по образцам без (вне) торговых объектов») и «торговля через распространителей» (ранее классифицировалась как «разносная торговля без использования специальных приспособлений»).

Одновременно постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 июня 2019 г. № 56 «О классификации форм розничной торговли» признано утратившим силу.

Обновленная классификация форм торговли успешна прошла общественное обсуждение и вступит в силу с 8 июля 2021 г.