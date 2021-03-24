|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 5 АПРЕЛЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ ДИСТАНЦИОННО
18:08 24.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях приближения лекарственной помощи к населению, сохранения, укрепления, восстановления здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Согласно разработанному проекту, нормативного правового акта предполагается введение разрешения на осуществление розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом населению юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств.
В развитие указа будут подготовлены проекты постановлений Совета министров и Министерства здравоохранения, определяющие порядок и условия осуществления розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 марта по 5 апреля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2021
Курсы в банках
на 24.03.2021
Конвертация в банках
на 24.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте