ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДО 5 АПРЕЛЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ ДИСТАНЦИОННО


18:08 24.03.2021

На общественное обсуждение вынесен проект указа «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях приближения лекарственной помощи к населению, сохранения, укрепления, восстановления здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно разработанному проекту, нормативного правового акта предполагается введение разрешения на осуществление розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом населению юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств.

В развитие указа будут подготовлены проекты постановлений Совета министров и Министерства здравоохранения, определяющие порядок и условия осуществления розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 марта по 5 апреля 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2021
валюта курс
EUR 3.1157
USD 2.6155
RUB 3.4676
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 -0.0075
USD 2.6272 +0.0117
RUB 3.4512 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1030 3.1080
USD 2.6230 2.6270
RUB 3.4500 3.4580
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 90.0000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте