НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 5 АПРЕЛЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ ДИСТАНЦИОННО

18:08 24.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях приближения лекарственной помощи к населению, сохранения, укрепления, восстановления здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно разработанному проекту, нормативного правового акта предполагается введение разрешения на осуществление розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом населению юридическими лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию) на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств. В развитие указа будут подготовлены проекты постановлений Совета министров и Министерства здравоохранения, определяющие порядок и условия осуществления розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом. Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 марта по 5 апреля 2021 г.