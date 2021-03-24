Постановлением Совета министров № 159 от 22 марта 2021 г. утверждена Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целями Госпрограммы являются: социальная защита населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС; безусловное обеспечение требований радиационной безопасности; ускоренное социально-экономическое развитие и возрождение загрязненных радионуклидами территорий.

«Разработка Государственной программы обусловлена долгосрочным характером и масштабами радиоактивного загрязнения регионов республики, требующими продолжения работ по поддержанию на достигнутом уровне социальной и радиационной защиты населения и обеспечению жизнедеятельности с минимальными ограничениями по радиационному фактору, необходимостью предоставления государственной финансовой поддержки», – говорится в документе.

Для достижения указанных целей предусматривается выполнение мероприятий по решению следующих задач: обеспечение социальной защиты, оказание медицинской помощи, санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения; обеспечение радиационной защиты и адресного применения защитных мер; содействие социально-экономическому развитию пострадавших регионов; совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, проживающих (обучающихся) на территории радиоактивного загрязнения; проведение научных исследований и информационной работы.

На реализацию Государственной программы предполагается направить 2 997 496 585 рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.