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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ УТВЕРЖДЕНЫ В БЕЛАРУСИ
12:54 24.03.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 74 от 12 ноября 2020 г. утверждена строительная норма СН 2.02.04-2020 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к инженерно-техническим мероприятиям, в том числе мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Беларуси.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО), в том числе мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, предусматриваются при разработке градостроительных проектов общего, специального, детального планирования, предпроектной (предынвестиционной) документации и проектной документации, технические требования на которые выдаются органами госнадзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны (ГО), а также при разработке проектов на возведение и реконструкцию объектов, попадающих в зоны повышенной опасности, а также иных объектов, к которым предъявляются требования в указанной области.
При этом строительные нормы не распространяются на объекты и защиту личного состава воинских частей, учреждений и иных организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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