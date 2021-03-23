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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДО 2025 ГОДА
11:09 24.03.2021
Постановлением Совета министров № 158 от 22 марта 2021 г. утверждена Государственная программа «Урегулирование чрезвычайных ситуаций» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госпрограмма подготовлена в целях реализации государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности.
Для защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках этой программы предусмотрена реализация двух подпрограмм.
Первая - «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием воздушных судов и авиационного персонала». Она направлена на поддержание в технически исправном состоянии наиболее востребованных типов воздушных судов и приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов в целях поддержания их летной годности.
Вторая - «Модернизация зданий и сооружений и техническое оснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям». Ее задачами являются: техническое переоснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС); поддержание в технически исправном состоянии зданий и сооружений ОПЧС, обеспечение соответствия их современным требованиям; завершение строительства объектов, финансируемых в рамках государственной инвестиционной программы, со сверхнормативными сроками выполнения работ.
В рамках решения указанных задач планируется реализация следующих мероприятий:
поддержание в исправном состоянии воздушных судов;
приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов;
развитие авиационной составляющей ОПЧС;
совершенствование авиационной организационно-штатной структуры;
обеспечение постоянной готовности сил и средств, организация системного контроля за безопасностью полетов;
обновление парка пожарных автоцистерн;
обеспечение работников ОПЧС необходимыми площадями для выполнения служебных обязанностей;
приведение социально-бытовых условий работников в соответствие с установленными нормативами;
обеспечение замены, ремонта и модернизации износившегося либо морально устаревшего оборудования и инженерных сетей зданий (сооружений);
завершение строительства объектов, финансируемых в рамках государственной инвестиционной программы, со сверхнормативными сроками выполнения работ.
Финансирование комплекса мероприятий Государственной программы предполагается осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание ОПЧС, в сумме 31 149 035 рублей, в том числе средств государственной инвестиционной программы в сумме 20 322 159 рублей.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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