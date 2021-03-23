Постановлением Совета министров № 158 от 22 марта 2021 г. утверждена Государственная программа «Урегулирование чрезвычайных ситуаций» на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госпрограмма подготовлена в целях реализации государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности.

Для защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках этой программы предусмотрена реализация двух подпрограмм.

Первая - «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием воздушных судов и авиационного персонала». Она направлена на поддержание в технически исправном состоянии наиболее востребованных типов воздушных судов и приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов в целях поддержания их летной годности.

Вторая - «Модернизация зданий и сооружений и техническое оснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям». Ее задачами являются: техническое переоснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС); поддержание в технически исправном состоянии зданий и сооружений ОПЧС, обеспечение соответствия их современным требованиям; завершение строительства объектов, финансируемых в рамках государственной инвестиционной программы, со сверхнормативными сроками выполнения работ.

В рамках решения указанных задач планируется реализация следующих мероприятий:

поддержание в исправном состоянии воздушных судов;

приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов;

развитие авиационной составляющей ОПЧС;

совершенствование авиационной организационно-штатной структуры;

обеспечение постоянной готовности сил и средств, организация системного контроля за безопасностью полетов;

обновление парка пожарных автоцистерн;

обеспечение работников ОПЧС необходимыми площадями для выполнения служебных обязанностей;

приведение социально-бытовых условий работников в соответствие с установленными нормативами;

обеспечение замены, ремонта и модернизации износившегося либо морально устаревшего оборудования и инженерных сетей зданий (сооружений);

завершение строительства объектов, финансируемых в рамках государственной инвестиционной программы, со сверхнормативными сроками выполнения работ.

Финансирование комплекса мероприятий Государственной программы предполагается осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание ОПЧС, в сумме 31 149 035 рублей, в том числе средств государственной инвестиционной программы в сумме 20 322 159 рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.