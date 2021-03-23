ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДО 2025 ГОДА


11:09 24.03.2021

Постановлением Совета министров № 158 от 22 марта 2021 г. утверждена Государственная программа «Урегулирование чрезвычайных ситуаций» на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госпрограмма подготовлена в целях реализации государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности.

Для защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках этой программы предусмотрена реализация двух подпрограмм.

Первая - «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с использованием воздушных судов и авиационного персонала». Она направлена на поддержание в технически исправном состоянии наиболее востребованных типов воздушных судов и приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов в целях поддержания их летной годности.

Вторая - «Модернизация зданий и сооружений и техническое оснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям». Ее задачами являются: техническое переоснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС); поддержание в технически исправном состоянии зданий и сооружений ОПЧС, обеспечение соответствия их современным требованиям; завершение строительства объектов, финансируемых в рамках государственной инвестиционной программы, со сверхнормативными сроками выполнения работ.

В рамках решения указанных задач планируется реализация следующих мероприятий:

поддержание в исправном состоянии воздушных судов;

приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов;

развитие авиационной составляющей ОПЧС;

совершенствование авиационной организационно-штатной структуры;

обеспечение постоянной готовности сил и средств, организация системного контроля за безопасностью полетов;

обновление парка пожарных автоцистерн;

обеспечение работников ОПЧС необходимыми площадями для выполнения служебных обязанностей;

приведение социально-бытовых условий работников в соответствие с установленными нормативами;

обеспечение замены, ремонта и модернизации износившегося либо морально устаревшего оборудования и инженерных сетей зданий (сооружений);

завершение строительства объектов, финансируемых в рамках государственной инвестиционной программы, со сверхнормативными сроками выполнения работ.

Финансирование комплекса мероприятий Государственной программы предполагается осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание ОПЧС, в сумме 31 149 035 рублей, в том числе средств государственной инвестиционной программы в сумме 20 322 159 рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2021
валюта курс
EUR 3.1157
USD 2.6155
RUB 3.4676
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1157 +0.0202
USD 2.6155 +0.0121
RUB 3.4676 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1040 3.1080
USD 2.6220 2.6270
RUB 3.4470 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1850
EUR/RUB 90.0000 90.1500
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте