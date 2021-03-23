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В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА И НОВЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ УГОДИЙ


13:39 23.03.2021

Решения Брестского областного исполнительного комитета № 115 и № 116 от 2 марта 2021 г., которыми соответственно обновлены ставки платы за аренду рыболовных угодий и определены льготные условия на осуществление платного любительского рыболовств, вступили в силу 18 марта 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решением №115 установлены следующие ставки платы за аренду 1 гектара по типам (классам) рыболовных угодий: лещово-щучье-плотвичных – 0,4 базовых величины; карасево-линевых и окунево-плотвичных – 0,2 базовых величины.

Решением № 116 определены населенные пункты, в которых для зарегистрированных по месту жительства граждан предусматриваются льготные условия на осуществление платного любительского рыболовства на арендованных рыболовных угодьях.
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