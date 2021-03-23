|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА И НОВЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ УГОДИЙ
13:39 23.03.2021
Решения Брестского областного исполнительного комитета № 115 и № 116 от 2 марта 2021 г., которыми соответственно обновлены ставки платы за аренду рыболовных угодий и определены льготные условия на осуществление платного любительского рыболовств, вступили в силу 18 марта 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решением №115 установлены следующие ставки платы за аренду 1 гектара по типам (классам) рыболовных угодий: лещово-щучье-плотвичных – 0,4 базовых величины; карасево-линевых и окунево-плотвичных – 0,2 базовых величины.
Решением № 116 определены населенные пункты, в которых для зарегистрированных по месту жительства граждан предусматриваются льготные условия на осуществление платного любительского рыболовства на арендованных рыболовных угодьях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2021
Курсы в банках
на 23.03.2021
Конвертация в банках
на 23.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте