Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 57 от 10 декабря 2020 г. введено регулирование цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на производимые и реализуемые на территории Беларуси стройматериалы, изделия, конструкции, услуги, используемые (оказываемые) при строительстве и содержании автодорог, мостов и тоннелей, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в размере 12% к плановой себестоимости.

Кроме того, определено, что отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на территорию Республики Беларусь и реализуемые юрлицами и ИП для объектов строительства и содержания автомобильных дорог, мостов и тоннелей, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных и приравненных к ним средств, определяются исходя из контрактной цены; расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору; иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение); расходов на страхование груза; транспортных расходов, связанных с приобретением товара; предельной максимальной надбавки, установленной в размере 10% от контрактной цены.

Установлена предельная оптовая надбавка к отпускным ценам на строительные материалы, изделия, конструкции, формируемым производителями и импортерами, в размере 10% независимо от количества участвующих посредников.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.