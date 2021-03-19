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С 23 МАРТА В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У ФИЗЛИЦ ДРАГМЕТАЛЛЫ В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ


12:35 22.03.2021

Постановлением Министерства финансов № 24 от 16 марта 2021 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: золото 375-й пробы – Br47,82 (ранее Br52,44); 500° – Br63,76 (ранее Br69,92); 583°, 585° – Br74,59 (ранее Br81,80); 750° – Br95,63 (ранее Br104,87); 900° – Br114,76 (ранее Br125,85); 916° – Br116,80 (ранее Br128,08); 950° – Br121,13 (ранее Br132,84); 958° – Br122,15 (ранее Br133,96).

Платина 950-й пробы будет стоить Br82,20 (ранее Br61,37).

Серебро 750-й пробы – Br1,43 (ранее Br1,36); 800° – Br1,53 (ранее Br1,45); 875° – Br1,67 (ранее Br1,58); 916° – Br1,75 (ранее Br1,66); 925° – Br1,77 (ранее Br1,67); 960° – Br1,83 (ранее Br1,74).

Кроме того, цена за 1 грамм металла в чистоте установлена: на золото в размере Br127,51, серебро – Br1,91, платину – Br86,53 и палладий – Br173,51.

Скупочные цены на бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота 900/750 пробы составят Br112,84 за грамм, бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов ЗлПлСр 750-й пробы – Br103,57, детали зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – Br33,59.

Постановление вступает в силу с 23 марта 2021 г.
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