МАРТ принято постановление от 16 марта 2021 г. № 15 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82».

Постановление подготовлено в связи с принятием указа от 18 января 2021 г. № 19, которым установлено, что к городским линиям относятся перевозки в пределах города Минска, областного центра и за их пределы, но не далее первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановление подразумевает технические корректировки маршрутов следования поездов городских линий без изменения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях.

Например, если раньше маршрут городских линий заканчивался в Смолевичах (город-спутник Минска), то теперь конечной станцией городских линий в данном направлении будет станция Красное Знамя (следующая станция за Смолевичами).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.