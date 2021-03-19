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ПРОДЛЕНЫ МАРШРУТЫ СЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГОРОДСКИХ ЛИНИЯХ
10:07 22.03.2021
МАРТ принято постановление от 16 марта 2021 г. № 15 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82».
Постановление подготовлено в связи с принятием указа от 18 января 2021 г. № 19, которым установлено, что к городским линиям относятся перевозки в пределах города Минска, областного центра и за их пределы, но не далее первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановление подразумевает технические корректировки маршрутов следования поездов городских линий без изменения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях.
Например, если раньше маршрут городских линий заканчивался в Смолевичах (город-спутник Минска), то теперь конечной станцией городских линий в данном направлении будет станция Красное Знамя (следующая станция за Смолевичами).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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