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ДО 29 МАРТА НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

18:00 19.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка ведомственных постановлений: от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг»; от 31 августа 2016 г. № 78 «О некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг»; от 25 мая 2018 г. № 38 «О некоторых вопросах регулирования деятельности на рынке ценных бумаг и в сфере инвестиционных фондов». Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 19 по 29 марта 2021 г. на электронную почту: .