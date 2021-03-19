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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 29 МАРТА НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
18:00 19.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка ведомственных постановлений:
от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг»;
от 31 августа 2016 г. № 78 «О некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг»;
от 25 мая 2018 г. № 38 «О некоторых вопросах регулирования деятельности на рынке ценных бумаг и в сфере инвестиционных фондов».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 19 по 29 марта 2021 г. на электронную почту: .
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