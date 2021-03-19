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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В БЕЛАРУСИ СОКРАТИТСЯ
13:46 19.03.2021
Лукашенко подписал указ № 112, который направлен на дальнейшее совершенствование порядка проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов). Об этом сообщает его пресс-служба.
Указ соответствует общей стратегии оптимизации нормотворческой деятельности, определенной указом от 17 ноября 2020 г. № 415 «О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности» и направлен на повышение качества юридической отработки документов, оперативности принятия правовых актов, процедурной самостоятельности госорганов в нормотворческом процессе.
В этих целях совершенствуется методология, лежащая в основе криминологической экспертизы, оптимизируется порядок устранения замечаний, данных по итогам такой экспертизы.
Кроме того, сокращается с 10 до 7 рабочих дней общий срок проведения криминологической экспертизы. Экспертиза срочного проекта должна проводиться не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.
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