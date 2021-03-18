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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВОДЯТСЯ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОРОГАХ


12:23 19.03.2021

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 4 от 1 марта 2021 года вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего пользования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля 2021 г.

При этом на республиканских автомобильных дорогах и их участках, не включенных в перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 тонн.

В летний период с 24 мая по 15 сентября 2021 г. на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Временные ограничения, установленные на летний период, не распространяются на:

транспортные средства при проезде по платным республиканским автомобильным дорогам, перечень которых установлен приложением № 2 к данному постановлению;

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семенного фонда, а также грузов, перевозимых в рефрижераторах, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и переработки;

транспортные средства, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

транспортные средства, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;

транспортные средства, осуществляющие перевозки сушенки торфяной;

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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