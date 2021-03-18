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АДМИНИСТРАЦИЯ ПВТ ПОЛУЧИЛА ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВ

11:06 19.03.2021 Администрации Парка высоких технологий предоставлены полномочия по контролю над деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Соответствующие декрет № 1 и указ № 111 подписал 18 марта 2021 года Лукашенко. «Документы направлены на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий», - говорится в комментарии к документам.