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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ПОТРЕБУЕТСЯ BR664,2 МЛН
09:52 19.03.2021
Лукашенко указом утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2021 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.
На финансирование 102 объектов, включенных в программу, в 2021 году предполагается направить Br664,2 млн, в том числе за счет государственных капитальных вложений – Br399,5 млн, средств государственного целевого фонда национального развития – Br105 млн.
В соответствии с программой на 2021 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 28 объектов, ввести в эксплуатацию 48 объектов.
В текущем году планируется завершить строительство средних школ в городах Барановичи, Столбцы, Бобруйске, детских дошкольных учреждений в городах Молодечно и Фаниполе, поселке Дружный Пуховичского района, автовокзала, жилого дома для работников учреждений образования, полигона твердых бытовых отходов в Островце.
Предусматривается завершение реконструкции физкультурно-оздоровительных комплексов в Орше и агрогородке Бабиничи Оршанского района, киноконцертного зала ”Островец“, корпуса детского оздоровительного лагеря ”Планета“ в Минском районе и других объектов.
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