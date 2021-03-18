ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС


13:36 18.03.2021

Постановлением Совета министров №148 от 16 марта 2021 года определен состав комиссии по приемке в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, возглавил приемочную комиссию заместитель премьер-министра Юрий Назаров. Его заместителями по комиссии определены заместитель министра энергетики Михаил Михадюк и генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд.

В состав комиссии также вошли первый заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Бобович, начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Александр Войтешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков и другие.

Согласно документу, председатель приемочной комиссии имеет право привлекать при необходимости к работе специалистов республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных Совету министров, а также других организаций.

Организационно-техническое обеспечение деятельности приемочной комиссии осуществляет Министерство энергетики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
валюта курс
EUR 3.0896
USD 2.5971
RUB 3.5535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 +0.0186
USD 2.6002 +0.0031
RUB 3.5309 -0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1010 3.1070
USD 2.5980 2.6010
RUB 3.5230 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1920 1.1960
EUR/RUB 87.9000 88.3000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте