Постановлением Совета министров №148 от 16 марта 2021 года определен состав комиссии по приемке в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, возглавил приемочную комиссию заместитель премьер-министра Юрий Назаров. Его заместителями по комиссии определены заместитель министра энергетики Михаил Михадюк и генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд.

В состав комиссии также вошли первый заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Бобович, начальник УГАИ УВД Гродненского облисполкома Александр Войтешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков и другие.

Согласно документу, председатель приемочной комиссии имеет право привлекать при необходимости к работе специалистов республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных Совету министров, а также других организаций.

Организационно-техническое обеспечение деятельности приемочной комиссии осуществляет Министерство энергетики.