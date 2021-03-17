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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА 2022 ГОД
12:11 18.03.2021
Национальный центр законодательства и правовых исследований разрабатывает проект указа «Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предложения о подготовке законопроектов (концепций законопроектов), а также проектов нормативных правовых актов президента с обоснованием необходимости подготовки для включения их в проект указанного плана можно высказать на сайте «Правовой форум Беларуси» до 16 апреля 2021 г.
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