НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ НА 2022 ГОД

12:11 18.03.2021 Национальный центр законодательства и правовых исследований разрабатывает проект указа «Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предложения о подготовке законопроектов (концепций законопроектов), а также проектов нормативных правовых актов президента с обоснованием необходимости подготовки для включения их в проект указанного плана можно высказать на сайте «Правовой форум Беларуси» до 16 апреля 2021 г.