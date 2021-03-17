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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ


10:16 18.03.2021

Постановлением Совмина № 149 от 17 марта 2021 г. определены предельные значения выручки за 2020 год для целей государственной финансовой поддержки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, установлены следующие предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2020 год для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2021 году: индивидуальные предприниматели – 416 тыс. рублей; микроорганизации – 3047 тыс. рублей; малые организации – 11 495 тыс. рублей.

Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области – 22 282 тыс. рублей.
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