|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЧС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
16:10 17.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об установлении форм свидетельств о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 марта 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
Курсы в банках
на 17.03.2021
Конвертация в банках
на 17.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте