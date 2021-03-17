НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МЧС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

16:10 17.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об установлении форм свидетельств о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов». Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 марта 2021 г.