Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об обязательных технических требованиях в области обращения с коммунальными отходами».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 февраля 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору публичного обсуждения на электронную почту.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта представлено 3 предложения, 2 из которых не относятся к предмету правого регулирования проекта.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.