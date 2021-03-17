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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ РАССМОТРЕНЫ МИНПРИРОДЫ
14:40 17.03.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об обязательных технических требованиях в области обращения с коммунальными отходами».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 февраля 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору публичного обсуждения на электронную почту.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при обсуждении проекта представлено 3 предложения, 2 из которых не относятся к предмету правого регулирования проекта.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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