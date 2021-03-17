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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ВВОДЯТСЯ В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ


12:48 17.03.2021

Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 "О биометрических документах". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов.

В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца.

Всего появится 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна Br29), биометрического паспорта – 2 базовых величины.

ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу (если гражданин не планирует такие поездки, получать этот паспорт не требуется). Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

Также расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить (биометрические документы либо паспорта действующего образца). Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по данному документу.
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