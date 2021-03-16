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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 30 МАРТА НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
14:52 16.03.2021
На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения вносятся в части установления форм, схем, и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия.
Организатор общественного обсуждения – Министерство промышленности Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 30 марта 2021 г.
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