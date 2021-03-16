НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 30 МАРТА НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

14:52 16.03.2021 На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения вносятся в части установления форм, схем, и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия. Организатор общественного обсуждения – Министерство промышленности Беларуси. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 30 марта 2021 г.