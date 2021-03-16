Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 16 от 17 февраля 2021 г. профессиональный стандарт на вид трудовой деятельности «Наладка аппаратного и программного обеспечения» включен во 2-й Единый тарифно-квалификационный справочник работ (ЕТКС) и профессий рабочих.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, стандарт разработан рабочей группой при секторальном совете квалификаций при Министерстве связи и информатизации.

Он может применяться в организациях, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: деятельность в области компьютерного программирования; консультационные услуги в области компьютерных технологий; прочие виды деятельности в области информационных технологий и обслуживания компьютерной техники.

Постановление вступило в силу 14 марта 2021 г.