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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


АРО НАПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ЗАКОНА О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


11:48 16.03.2021

Ассоциация рекламных организаций (АРО) направила в постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания предложения в проект Закона «О саморегулируемых организациях».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АРО, нынешний текст законопроекта содержит несколько концептуальных недоработок, которые не позволят успешно развиваться саморегулированию в нашей стране.

В частности, по мнению экспертов АРО, законопроект не содержит положений, регулирующих процедуру определения тех функций государственных органов, которые могут быть переданы в компетенцию саморегулируемой организации (СРО), в том числе определения видов деятельности, для которых членство в СРО является обязательным.

В законопроекте не прописан практический механизм реализации инициативы бизнеса по запуску процедуры создания саморегулируемой организации.

Кроме того, в законопроекте нет положения о том, что статус саморегулируемой организации не может быть присвоен действующим некоммерческим бизнес-объединениям, которые являются инструментом защиты интересов бизнеса. По мнению АРО, саморегулируемая организация должна быть максимально независима, должна регулировать весь спектр взаимоотношений и учитывать интересы всех игроков в конкретной отрасли (государство, поставщики и потребители товаров или услуг).

Помимо концептуальных вопросов, АРО предложила правки законопроекта, ограничивающие степень влияния государственного уполномоченного органа на решения СРО по исключению членов из саморегулируемой организации, по разработке СРО правил предпринимательской деятельности только после регистрации организации, по недопустимости ущемления интересов субъектов предпринимательской деятельности, не входящих в СРО, по исключению из законопроекта ограничения по максимальному размеру компенсационного фонда.

По информации, полученной в постоянной комиссии Совета Республики, во второй половине марта состоится расширенное заседание комиссии с участием заинтересованных в разработке законопроекта и приславших свои предложения по нему государственных органов и бизнес-ассоциаций.
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