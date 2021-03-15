Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 75 от 12 ноября 2020 г. утверждена строительная норма СН 2.02.06-2020 «Склады лесных материалов».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы распространяются на склады лесных материалов (лесоматериалов): пиломатериалов, круглых лесоматериалов, балансов, осмола, дров, щепы и древесных отходов и устанавливают требования по обеспечению пожарной безопасности при их проектировании независимо от вместимости складов и форм собственности.

Настоящие строительные нормы не распространяются на склады хранения лесных материалов, расположенные на территории котельных (мини-котельных), где данные материалы используются в качестве топлива.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.