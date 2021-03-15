|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НОРМА УТВЕРЖДЕНА В БЕЛАРУСИ
10:17 16.03.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 75 от 12 ноября 2020 г. утверждена строительная норма СН 2.02.06-2020 «Склады лесных материалов».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы распространяются на склады лесных материалов (лесоматериалов): пиломатериалов, круглых лесоматериалов, балансов, осмола, дров, щепы и древесных отходов и устанавливают требования по обеспечению пожарной безопасности при их проектировании независимо от вместимости складов и форм собственности.
Настоящие строительные нормы не распространяются на склады хранения лесных материалов, расположенные на территории котельных (мини-котельных), где данные материалы используются в качестве топлива.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
Курсы в банках
на 16.03.2021
Конвертация в банках
на 16.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте