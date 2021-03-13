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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
18:08 15.03.2021
Постановлением Совета министров № 136 от 9 марта 2021 г. в новой редакции излагается Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, конкурс представляет собой открытое ежегодное мероприятие, проводимое Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и др.
Цели конкурса: стимулирование реализации перспективных инновационных проектов; содействие в поиске инвестиционной поддержки инновационных проектов; создание системы по выявлению и продвижению молодых, талантливых специалистов; коммерциализация инновационных проектов.
Новой редакцией Положения, в частности, предусмотрено:
рассмотрение в рамках конкурса инновационных проектов различных стадий реализации со стратегией коммерциализации (ранее рассматривались инновационные проекты с проработанной стратегией коммерциализации);
возможность принимать участие в конкурсе не только юр- и физлицами, но также индивидуальными предпринимателями;
установление пяти этапов проведения конкурса (ранее – четыре).
Для подачи заявки участникам необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса и предоставить в Белорусский инновационный фонд в печатном виде пакет документов, заполненных по установленным формам (ранее регистрация на сайте Положением не предусматривалась).
Постановление вступило в силу 12 марта 2021 г.
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