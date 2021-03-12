На общественное обсуждение вынесен проект указа «О строительстве распределительных электрических сетей».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на расширение использования населением электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в существующей индивидуальной жилой застройке, а также решение отдельных проблемных вопросов, касающихся финансирования строительства распределительных электрических сетей при уплотнении жилой застройки и для обособленных жилых домов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 марта 2021 г.