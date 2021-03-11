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УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ ДОМОВ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ В 2021 ГОДУ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
12:00 12.03.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 11 от 22 февраля 2021 г. установлены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2021 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В данных областях также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2021 году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.
Кроме того, Министерством архитектуры и строительства 22 февраля принято постановление № 9, которым установлены соответствующие перечни домов в Минской области.
Постановления № 9 и № 11 вступают в силу с 12 марта 2021 г.
Между тем 11 марта вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства № 10 от 22 февраля 2021 г., которым установлен аналогичный перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) по Минску.
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