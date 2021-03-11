Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило разъяснения общего принципа отнесения товаров к перечню социально значимых товаров, установленному приложением к постановлению Совета министров № 100 от 23 февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, если перечень социально значимых товаров (приложение 1 к постановлению № 100) не содержит уточнения (дополнительной характеристики) конкретной товарной позиции, то в нее включаются все товары (разновидности) указанной товарной позиции.

Например, в позицию чай черный включаются все разновидности черного чая в любых видах расфасовки, с ароматическими и иными добавками, листовой, в гранулах и т.д.