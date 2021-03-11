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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЕЛАРУСЬКАЛИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К ЗАРПЛАТЕ


09:59 12.03.2021

Лукашенко 11 марта подписал указ № 90 "О ежемесячной доплате". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, отдельным категориям работников ОАО "Беларуськалий", подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, предоставлено право на ежемесячную доплату к заработной плате в размере не менее суммы взносов, уплачиваемых работодателем на профессиональное пенсионное страхование.

По закону "О профессиональном пенсионном страховании" с 1 января 2009 года для работников, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности, введено профессиональное пенсионное страхование. Работодатель уплачивает за таких работников дополнительные взносы в бюджет фонда социальной защиты населения для формирования у них накопительной профессиональной пенсии.

Работникам, у которых стаж работы в особых условиях труда на 1 января 2009 года составил менее половины требуемого для назначения пенсии, также предоставлено право выбора способа компенсации за работу с особыми условиями труда - формирование профессиональной пенсии или ежемесячная доплата к заработной плате в размере не менее суммы взноса на профессиональное пенсионное страхование.

Те, у кого такой стаж составил половину (и более) требуемого для назначения пенсии, не могут претендовать на такую доплату, они вправе обратиться за назначением досрочной пенсии по возрасту по Закону "О пенсионном обеспечении".

"Указ позволяет выплачивать по заявлениям работников ОАО "Беларуськалий", занятых на подземных работах, на строительстве шахт и рудников (по списку работ и профессий), имеющих право на досрочную пенсию в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении", компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования профессиональной пенсии", - говорится в комментарии к документу.
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