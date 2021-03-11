На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов по вопросам деятельности по ценным бумагам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях:

реализации положений указа от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях» в части предоставления возможности осуществления операций с ценными бумагами и совершения сопутствующих действий в электронной форме с использованием с использованием программно-аппаратных средств и технологий (включая системы дистанционного обслуживания) с учетом требований, определенных постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 г. № 773;

корректировки по результатам практики правоприменения постановлений Министерства финансов от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг» и от 28 апреля 2018 г. № 30 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов»;

приведения в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», постановлений Министерства финансов Республики Беларусь, затрагиваемых проектом постановления.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 до 21 марта 2021 г. на электронную почту: .