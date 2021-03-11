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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 11 МАРТА В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ
14:56 11.03.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 13 от 22 февраля 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденную постановлением Министерства здравоохранения № 2 от 4 января 2020 г.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, в режиме повседневной деятельности служба скорой медицинской помощи (СМП) осуществляет обеспечение в период эпидемического подъема заболеваемости при неотложном приоритете вызова бригады СМП, за исключением сообщений, поступивших из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, времени ожидания бригады СМП, не превышающего 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова бригады СМП до прибытия бригады СМП по адресу вызова бригады СМП.
В период эпидемического подъема заболеваемости неотложные вызовы бригады СМП, за исключением сообщений, поступивших из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, передаются фельдшером (медицинской сестрой) по приему вызовов службы СМП свободной бригаде СМП в соответствии с ее специализацией не позднее 3 часов с момента регистрации вызова.
Постановление вступило в силу 11 марта 2021 г.
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