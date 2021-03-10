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ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМЫХ БЕЛОРУССКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛЕКАРСТВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ МИНЗДРАВОМ

09:56 11.03.2021 Постановлением Совета министров № 138 от 9 марта 2021 г. уточнен перечень лекарственных средств, производимых организациями Беларуси, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, из перечня исчезли растворы для инъекций атропина и амиодарона, таблетки клонидина, гидрохлортиазида, индапамида, пропранолола, атенолола и метопролола. Постановление вступает в силу после официального опубликования.