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ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМЫХ БЕЛОРУССКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛЕКАРСТВ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ МИНЗДРАВОМ
09:56 11.03.2021
Постановлением Совета министров № 138 от 9 марта 2021 г. уточнен перечень лекарственных средств, производимых организациями Беларуси, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, из перечня исчезли растворы для инъекций атропина и амиодарона, таблетки клонидина, гидрохлортиазида, индапамида, пропранолола, атенолола и метопролола.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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