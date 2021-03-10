Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 56 от 30 декабря 2020 г. утверждены Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены требования по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании, ремонте, реконструкции, модернизации, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях, временной приостановке, выводе из эксплуатации потенциально опасных объектов (лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских), применяемых на них технических устройств.

Данные требования должны соблюдаться субъектами промышленной безопасности независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности, включая субъекты промышленной безопасности, входящие в состав (систему) Министерства обороны, органов внутренних дел и внутренних войск МВД, органов госбезопасности, органов пограничной службы, Государственного комитета судебных экспертиз.

Правила распространяются на:

лифты электрические, гидравлические. Исключение – лифты:

малые грузовые;

установленные в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда;

установленные в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах;

с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема;

специального назначения для военных целей;

подъемники строительные грузопассажирские. Исключение:

подъемники, установленные в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах;

подъемники, предназначенные только для транспортировки грузов;

подъемники театральные, специального назначения;

рабочие кабины, платформы, подвешенные к подъемным устройствам;

платформы, предназначенные для выполнения работ или перевозки лиц с ограниченными возможностями (рабочие платформы, подъемники для инвалидов и другие);

эскалаторы и конвейеры пассажирские (исключение – установленные в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности);

технические устройства, применяемые на указанных лифтах, подъемниках, эскалаторах (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников, эскалаторов).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.